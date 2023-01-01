Cookin' Truck — это игра в жанре кулинарного менеджмента, созданная Спиркопом. Вы когда-нибудь хотели запустить собственный фургон с едой? Тогда Cookin' Truck — игра для вас! Заполните свой грузовик и добавьте рецепты, чтобы привлечь как можно больше клиентов и продаж. Но будь осторожен! Вам нужно будет разумно распоряжаться едой, деньгами и временем. Заставляйте людей возвращаться за новыми покупками, и вы останетесь в бизнесе! Неправильно управляйте своим инвентарем, и дни готовки могут закончиться! Элементы управления: Мышь – нажмите, чтобы играть О создателе: Cookin' Truck создан компанией Spirkop из Франции.

Веб-сайт: poki.com

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