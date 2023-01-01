The Secret of Tetrapylae — это классическая игра в жанре «укажи и щелкни», в которой ты отправишься в таинственное приключение по средневековому городу Тетрапилы. Обратите внимание на свое окружение и следите за сюжетом игры, чтобы раскрыть тайну тетрапил. Но будь осторожен! Некоторые вещи не такие, какими кажутся, и вам, возможно, придется сделать несколько шагов назад, чтобы продолжить путь вперед. Элементы управления: Мышь – щелкните О создателе: «Тайна Тетрапил» создана Людиворусом.

Веб-сайт: poki.com

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