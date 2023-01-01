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Horse Simulator 3D

Horse Simulator 3D

poki.com

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Не ругайтесь на эту забавную игру-симулятор! Испытайте приключения и испытания лошади в деревне. Создайте семью и выполняйте различные задания, чтобы повысить уровень своей жизни. Будьте осторожны! Есть опасные существа, которые могут навредить вам в вашем стремлении. Элементы управления: WASD/клавиши со стрелками — перемещение Смена – Бег Космос – прыжок Щелчок левой кнопкой мыши – Атака.

Веб-сайт: poki.com

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