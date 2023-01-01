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Panda Simulator 3D

Panda Simulator 3D

poki.com

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Вы всегда задавались вопросом, каково быть пандой? Как эти большие, пушистые, черно-белые медведи ориентируются в лесу? Тогда Panda Simulator 3D на Poki — игра для вас! Проведите свою панду через испытания, жуйте бамбук и зарабатывайте очки, чтобы улучшить своего медведя в этой веселой игре-симуляторе. Элементы управления: WASD/клавиши со стрелками — перемещение Смена – Бег Космос – прыжок Щелчок левой кнопкой мыши – Атака.

Веб-сайт: poki.com

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