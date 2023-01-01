Вы когда-нибудь задумывались, каково было бы бродить по лесу в роли десятиочкового оленя или быстрой олени? Покажите свои рога в Deer Simulator — игре, в которой вы ходите по миру в роли оленя. К сожалению, вам придется остерегаться медведей, волков и охотников, но вы также можете найти себе пару, завести семью оленят и сделать лес прекрасным для своего потомства. Укрепите себя и свою семью, поедая зеленые листья. В реальном мире существует более 60 видов оленей, и некоторые из них представлены в этой игре. Выполняйте дикие испытания, чтобы заработать монеты для персонализации. Сделайте своего оленя таким красивым, каким вы хотите, с помощью уникальной маркировки.

Веб-сайт: poki.com

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