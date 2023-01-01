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Finger Cook

Finger Cook

poki.com

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Finger Cook — это кулинарная игра в жанре «укажи и щелкни», в которой ты научишься испечь морковный пирог! Finger Cook был создан Functu. В Finger Cook вы выступаете в роли шеф-повара, готовящего морковный пирог по реальному рецепту. Обязательно выполните все шаги в правильном порядке и приготовьте самый вкусный морковный пирог. Действия, которые вам необходимо выполнить, отображены в верхней части экрана. Внизу есть таймер. Обязательно выполните все шаги достаточно быстро, чтобы получить рейтинг 3 звезды! Когда все будет готово, вы получите рецепт и сможете попробовать испечь настоящий морковный пирог! Управление: Щелчок мышью — действие. О создателе: Finger Cook был создан Functu.

Веб-сайт: poki.com

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