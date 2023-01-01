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Cooking Fast

Cooking Fast

poki.com

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Cooking Fast — это кулинарная игра, в которой вам нужно готовить еду вовремя, чтобы ваши клиенты были довольны! Cooking Fast был создан компанией Enhanced Media. Станьте величайшим шеф-поваром в Cooking Fast, готовя лучшие хот-доги и гамбургеры в городе. Обязательно готовьте все блюда вовремя, иначе ваши клиенты уйдут. И не забудьте напитки! Заработайте немного денег и улучшите свою кухню, модернизировав оборудование или купив новые кастрюли или соковыжималки. Продолжайте расти и постарайтесь пройти каждый уровень, чтобы стать лучшим шеф-поваром в городе. Управление: Мышь — готовьте еду. О создателе: Cooking Fast была создана компанией Enhance Media.

Веб-сайт: poki.com

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