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Piranh.io

Piranh.io

poki.com

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Piranh.io — лучшая подводная IO-игра, созданная Kiemura! Вы будете играть за подводную пиранью с одной миссией: съесть и уничтожить всех остальных пираний. Используйте усиления и бонусы, чтобы победить других игроков со всего мира и доказать, кто на самом деле правит водами. Piranh.io предлагает онлайн- и офлайн-режимы игры, подходящие любому типу игроков. Вы жаждете победы? Элементы управления: Мышь – Перемещение Щелчок левой кнопкой мыши - Ускорение Пробел — используйте усиление. О создателе: Piranh.io создан Kiemura из Финляндии. Он также является создателем Tap Roller, Picky Package и Jumparound, которые станут его следующей игрой.

Веб-сайт: poki.com

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