«Бегущий Фред» — это игра в жанре экшн с несколькими игровыми режимами, созданная Дедалордом. Сможешь ли ты взять под свой контроль нашего сумасшедшего героя Фреда, который спасается бегством? Управляя Фредом, вы сможете управлять Фредом, пока он пробирается через замки и многое другое. Но будь осторожен! На каждом шагу поджидает опасность, способная сокрушить Фреда до его кровавого ядра. Играйте в «Бегущий Фред» на Poki и испытайте несколько игровых режимов: приключение, вызов и бесконечное выживание! Элементы управления: Клавиши со стрелками - переместить Фреда О создателе: «Бегущий Фред» создан аргентинской студией Dedalord. Они являются создателями серии игр Fred, в том числе Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred и других. Технологии:Dedalord обновил классические игры Running Fred до версии HTML5, в которую теперь можно играть онлайн на Poki бесплатно!

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