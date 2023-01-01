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Chair.io

Chair.io

poki.com

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Chair.io — забавная io-игра, в которой вам предстоит сталкивать других игроков с платформы, находясь в офисном кресле. Это похоже на то, как если бы вы сидели в бамперных машинках на ярмарке развлечений, и вам хотелось бы сделать это в реальной жизни. Столкнитесь с другими игроками изо всех сил, чтобы оттолкнуть их! В игре присутствует турнирная система, в которой вам сначала нужно преодолеть квалификационные раунды, прежде чем вы попадете в четвертьфинал. Выиграйте эти четвертьфиналы, и вы получите шанс на полуфинал и, возможно, даже на гранд-финал! Обязательно модернизируйте своего персонажа с помощью бонусов, таких как увеличенная сила удара и большая скорость. Move - курсор/clickChair.io создан Kiemura. Это студия из двух человек, базирующаяся в Финляндии. Киемура также создал Piranh.io.

Веб-сайт: poki.com

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