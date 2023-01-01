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Block the Pig

Block the Pig

poki.com

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Block the Pig — это игра-головоломка, в которой вам нужно поймать свинью, расставляя блоки. В игре есть различные раунды, которые по мере прохождения становятся все сложнее и сложнее. Если вы позволите свинье сбежать, игра перезагрузится, и вам придется начинать заново, так что будьте осторожны! Сколько раундов вы сможете пройти? Нажмите на плитку, чтобы разместить блок. Блок Свинья был создан Храмом Солнца. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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