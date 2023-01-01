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Jump Around

Jump Around

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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В Jumparound вы управляете вращением мира под своими прыгающими ногами! Прыгайте по земному шару и собирайте все монеты и специальные предметы, а по завершении уровня установите рекордный прыжок в длину. Будьте осторожны с водой, шипами и другими опасностями на протяжении всего пути. Умело приземляйтесь на блоки, чтобы прыгать все выше и выше и избегать препятствий. Разблокируйте всех персонажей и пройдите каждый уровень, чтобы стать непревзойденным мастером прыжков. Пространство — двигайтесь впередJumparound был создан Kiemura, известным такими играми, как Picky Package, Piranh.io и Tap Roller.

Веб-сайт: poki.com

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