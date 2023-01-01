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Up Together

Up Together

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Веб-сайт: poki.com

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В Up Together ваша цель — прыгнуть на вершину! Выберите любимый фрукт или овощ, выберите красивое имя и отправляйтесь в паркурное приключение. Наступайте на синие блоки, чтобы увеличить скорость, и прыгайте очень далеко, но избегайте красных блоков! Чем выше вы подниметесь, тем лучше будет ваше место в таблице лидеров, поэтому постарайтесь пройти как можно дальше. И будьте внимательны, возможно, вокруг скрываются какие-то секреты... Хватит ли у вас навыков паркура, чтобы добраться до вершины Up Together?

Веб-сайт: poki.com

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