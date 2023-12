Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Up Together в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

В Up Together ваша цель — прыгнуть на вершину! Выберите любимый фрукт или овощ, выберите красивое имя и отправляйтесь в паркурное приключение. Наступайте на синие блоки, чтобы увеличить скорость, и прыгайте очень далеко, но избегайте красных блоков! Чем выше вы подниметесь, тем лучше будет ваше место в таблице лидеров, поэтому постарайтесь пройти как можно дальше. И будьте внимательны, возможно, вокруг скрываются какие-то секреты... Хватит ли у вас навыков паркура, чтобы добраться до вершины Up Together?

poki.com

