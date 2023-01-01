Narcissus — это игра на ловкость, созданная Алексом Йоханссоном. Вы управляете двумя бегунами, которым предстоит перепрыгивать промежутки между блоками. Персонажи бегут одновременно и прыжки, которые им приходится совершать, не всегда одинаковы. Постарайтесь сосредоточиться на обоих персонажах, чтобы пройти уровни. Обратите пристальное внимание на персонажей и посмотрите, как гравитация по-разному будет влиять на них, заставляя их пересекаться при определенных прыжках. Вам предстоит пройти 50 уровней. Застрять? Всегда есть возможность играть с кем-то еще, каждый из которых управляет одним бегуном. Как далеко вы сможете это сделать? Верхний прыжок персонажа — стрелка вверх. Нижний прыжок персонажа — стрелка вниз. Алекс Йоханссон — создатель из Великобритании, и это его первая игра на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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