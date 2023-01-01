Arrow Pathway — платформер-головоломка, в которой вам предстоит провести персонажа к выходу! В этом уникальном приключении вместо непосредственного управления движениями персонажа ваша цель — проложить для него путь, размещая на платформе стрелки направления. Застряли на уровне? Без проблем! Доступны подсказки, демонстрирующие, как пройти каждый уровень. Сможете ли вы привести персонажа к успеху?

Веб-сайт: poki.com

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