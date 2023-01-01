Blue — это игра-головоломка, в которой каждый уровень принципиально отличается. В игре более 25 уникальных и прекрасно продуманных головоломок, и вам придется мыслить нестандартно, чтобы решить их все. Не стесняйтесь использовать кнопку с лампочкой, которая появится в правом верхнем углу, если вы застряли на уровне. Обратите внимание, что для каждого уровня есть несколько подсказок, обязательно прочитайте их все. Как быстро вы сможете пройти все 25 уровней и завершить синий уровень? Используйте левую кнопку мыши, чтобы взаимодействовать с головоломкой. Нажмите на лампочку, чтобы увидеть подсказки. Синий был создан Бартом Бонте. Ознакомьтесь с другими играми Factory Balls Forever и Green на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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