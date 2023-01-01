WebCatalog
Pink

Pink

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pink в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pink — игра-головоломка, созданная Бартом Бонте. В этой игре каждый уровень уникален. В игре 25 прекрасно продуманных головоломок, и вам придется изменить свое мышление, чтобы решить их все. Кнопка с лампочкой в ​​правом верхнем углу может подсказать вам, если вы застряли на уровне. При необходимости вы можете использовать кнопку подсказки несколько раз! Сможете ли вы пройти каждый уровень в Pink? Используйте левую кнопку мыши, чтобы разгадывать головоломку. Нажмите на лампочку, чтобы увидеть подсказки. Розовый был создан Бартом Бонте. Играйте в другие игры Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green и Factory Balls Forever.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pink, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Blue

Blue

poki.com

Black

Black

poki.com

Green

Green

poki.com

Sugar, Sugar 2

Sugar, Sugar 2

poki.com

Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

Lampada Street

Lampada Street

poki.com

FlowZ

FlowZ

poki.com

Words Emoji

Words Emoji

poki.com

Rhomb

Rhomb

poki.com

Heart Star

Heart Star

poki.com

Jumping Shell

Jumping Shell

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности