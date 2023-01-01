Pink — игра-головоломка, созданная Бартом Бонте. В этой игре каждый уровень уникален. В игре 25 прекрасно продуманных головоломок, и вам придется изменить свое мышление, чтобы решить их все. Кнопка с лампочкой в ​​правом верхнем углу может подсказать вам, если вы застряли на уровне. При необходимости вы можете использовать кнопку подсказки несколько раз! Сможете ли вы пройти каждый уровень в Pink? Используйте левую кнопку мыши, чтобы разгадывать головоломку. Нажмите на лампочку, чтобы увидеть подсказки. Розовый был создан Бартом Бонте. Играйте в другие игры Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green и Factory Balls Forever.

Веб-сайт: poki.com

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