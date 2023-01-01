Yarn Untangle — это игра-головоломка, в которой вам предстоит распутывать клубки пряжи с помощью котят, которым вы доверяете. Просто выберите пряжу и перетащите ее, чтобы освободить ее от запутанного беспорядка. Обратите внимание на цвет соединительных нитей. Красный означает, что он запутался, розовый — что он распутывается, а желтый — что вы успешно его распутали. Вас ждет бесконечный режим, а также более сотни тщательно продуманных головоломок, так что игра будет оставаться свежей даже после нескольких часов игры! Обязательно получите подсказку, если вы застряли и не знаете, как пройти уровень. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Yarn Untangle? Удерживайте курсор или палец, чтобы выбрать клубок пряжи и распутать его, перемещая его. Yarn Untangle была создана Salt Pastel Studio. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Yarn Untangle бесплатно на Poki. В Yarn Untangle можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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