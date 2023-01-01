Rhomb — игра-головоломка, созданная Kek Games. В этой расслабляющей минималистической головоломке вам нужно развязать узел из ромбов, соблюдая правильный порядок. Изучите каждую линию и ее соединение, чтобы определить, какой ромб вам нужно отпустить первым, избегая столкновения с другими ромбами. Уровень считается завершенным, когда вы успешно отпустите все ромбы. Если вы застряли, воспользуйтесь функцией подсказки, нажав кнопку с тремя точками над головоломкой. Сможете ли вы пройти все уровни в Ромбе? Давай, попробуй! Нажмите или коснитесь ромба, чтобы развязать его, не задевая другие ромбы. Ромб был создан Kek Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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