Line Up: Dots!

Состав: Точки! это интеллектуальная игра, в которой вам нужно соединить все точки в правильном порядке. Каждое соединение с точкой засчитывается как 1. Обязательно проверьте, на каких позициях вам нужно начать игру, чтобы получить высшие баллы. Вы не можете переступить собственную черту, поэтому постарайтесь придерживаться правильного подхода. Вы застряли? Рядом с лампочкой внизу есть способ узнать номер позиции, что должно помочь вам продвинуться дальше. Вам предстоит разблокировать множество уровней и даже несколько приятных тем! Сможете ли вы пройти полную игру? Соединяя точки — щелкните и удерживайте мышь. Линия вверх: точки! была создана Родольфо Сиброй, это его первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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