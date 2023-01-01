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Line Up: Dots!

Line Up: Dots!

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Состав: Точки! это интеллектуальная игра, в которой вам нужно соединить все точки в правильном порядке. Каждое соединение с точкой засчитывается как 1. Обязательно проверьте, на каких позициях вам нужно начать игру, чтобы получить высшие баллы. Вы не можете переступить собственную черту, поэтому постарайтесь придерживаться правильного подхода. Вы застряли? Рядом с лампочкой внизу есть способ узнать номер позиции, что должно помочь вам продвинуться дальше. Вам предстоит разблокировать множество уровней и даже несколько приятных тем! Сможете ли вы пройти полную игру? Соединяя точки — щелкните и удерживайте мышь. Линия вверх: точки! была создана Родольфо Сиброй, это его первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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