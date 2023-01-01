Learn 2 Fly — приключенческая игра, в которой вам предстоит научить своего пингвина летать. В этой игре вы можете собирать монеты, чтобы покупать всевозможные бонусы, которые помогут вашему пингвину летать дальше. Вы можете начать с покупки простого зонтика, который будет плавать во время полета, а не падать, но когда вы продвинетесь дальше в игре, вы сможете купить ракеты, чтобы двигаться вперед! Постарайтесь получить самое лучшее снаряжение и летите так далеко, как только можете себе представить! Научите своего пингвина летать, тренируясь на пандусах и покупая различные предметы, например зонтики, чтобы заставить его летать дальше. Следуйте инструкциям в игре, чтобы освоиться. Learn 2 Fly была разработана HeroCraft.

Веб-сайт: poki.com

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