Играйте в Flappy Bird здесь онлайн бесплатно. Нажмите на экран или используйте пробел, чтобы начать. Летите птицей как можно дальше, не задев трубу.

Веб-сайт: flappybird.io

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