Subway Surfers — классический бесконечный раннер. Вы играете за Джейка, который путешествует по метро и пытается сбежать от сварливого инспектора и его собаки. Вам нужно будет уклоняться от поездов, трамваев, препятствий и многого другого, чтобы пройти как можно дальше в этой бесконечной беговой игре. Собирайте монеты, чтобы разблокировать бонусы и специальное снаряжение, которые помогут вам каждый раз идти дальше в Subway Surfers. Кроме того, монеты можно использовать для разблокировки различных персонажей и досок. С помощью ключей вы можете персонализировать персонажей и наделить свои ховерборды особыми способностями. Не забудьте получить награды, так как они дают вам ключи. В «MyTour» вы можете получать награды за выполнение ежедневных поисков слов. Там же вы можете найти миссии. Subway Surfers была создана Kiloo и Sybo в 2012 году. И по сей день это одна из самых популярных онлайн-игр! Subway Surfers перешла на HTML5, поэтому теперь вы можете играть в игру на своем мобильном телефоне и планшете онлайн в своем браузере исключительно на Poki. . Кроме того, вы по-прежнему можете наслаждаться игрой в Subway Surfers на своем ПК. Вы можете играть в игру бесплатно, не скачивая ее. Если вас интересуют игры, похожие на Subway Surfers, обратите внимание на наши игры «Бег». Наслаждайтесь серфингом здесь, на Poki! Мировой тур Subway Surfers World Tour продолжается в Сингапуре! Полюбуйтесь великолепными садами у залива, займитесь серфингом среди великолепной статуи Мерлиона в парке рядом с оживленным деловым районом, сделайте глубокий вдох, проезжая мимо красивой природы Ботанического сада, в то время как вдалеке возвышается Сингапурский флаер. Вы играете в эту игру на Poki, используя клавиатуру: Да! Вы можете играть в игру бесплатно в своем браузере, не скачивая игру. Играйте в Subway Surfers, используя клавиатуру и мышь. Вы даже можете получить доступ к полноэкранному режиму на своем ПК. Subway Surfers создана Kiloo и Sybo из Дании. По данным Sybo Games (2021 г.), Subway Surfers достигла рекордных 1,8 миллиарда загрузок.

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