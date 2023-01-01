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Serious Scramblers

Serious Scramblers

poki.com

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Serious Scramblers — это платформер, в котором вы управляете персонажем, который спускается по опасной платформе. Хватит ли вам смелости, чтобы упасть в темную яму, полную препятствий и монстров? Все, что вам нужно сделать, это пойти влево или вправо, чтобы упасть на платформу. Однако будьте осторожны, потому что на некоторых платформах есть шипы, опасные существа и другие ловушки. У вас также есть возможность пройти через одну сторону и выйти из другой. Воспользуйтесь этим даром и спланируйте свой следующий шаг, прежде чем слепо прыгнуть в яму. Есть множество новых персонажей, которых вы можете разблокировать с помощью монет, которые вы собираете в своих забегах. Идите вперед, копайтесь в глубинах ямы и найдите скрывающегося в ней босса! Вы не играете в серьезные скремблеры? Движение — влево/вправо или A/DSerious Scramblers создано Chinykian. Играйте в другие их игры на Poki: Train-Top Mania. Вы можете играть в Serious Scramblers бесплатно на Poki. В Serious Scramblers можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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