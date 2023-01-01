Recoil — платформер/экшн от Мартина Магни. Вы играете за маленького персонажа и, используя различное оружие, вам нужно будет уничтожать противные розовые вирусы! Однако вы не можете передвигаться, ваш единственный способ передвигаться — это использовать отдачу вашего оружия, чтобы двигаться вперед! Остерегайтесь шипов, они мгновенно вас уничтожат! Взаимодействуйте с множеством различных механик и пройдите каждый уровень! Щелкайте мышью, чтобы стрелять. Откат был создан Мартином Магни. Играйте в другие их игры на Poki: Drive Mad и Speed ​​King! Вы можете играть в Recoil бесплатно на Poki. Вы можете бесплатно играть в Recoil на мобильных устройствах и компьютерах на Poki.

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