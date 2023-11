Сражайтесь с вражеской армией на вершине своей башни, чтобы переходить с уровня на уровень. Вам придется улучшать свое оружие и укреплять свою башню, чтобы держать врагов подальше и убивать их до того, как они убьют вас. Хорошо используйте свое внимание в этой игре, поскольку враг приближается с двух сторон. Если у вас действительно возникнут проблемы, используйте режим «ярости», в котором вы можете выстрелить в два раза больше пуль, чем в обычном режиме. Stickman Army: The Resistance — это игра HTML5, в которую вы можете играть как на настольных, так и на мобильных устройствах Poki в своем браузер бесплатно. О создателе: Stickman Army: The Resistance создана компанией Playtouch. Они также являются создателями других игр Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders и Stickman Fighter.

Веб-сайт: poki.com

