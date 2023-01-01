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Tank Trouble 2

Tank Trouble 2

poki.com

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Tank Trouble 2 — это военная онлайн-игра, в которой вы стреляете прыгающими ракетами по боевой технике противника. Tank Trouble 2 сталкивает вас с умными армейскими генералами на полях сражений, похожих на лабиринты. В одиночном режиме вы встретитесь с Лайкой, мастером войны. Вы также можете бросить вызов другу или двум в многопользовательской войне.

Веб-сайт: poki.com

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