Stickman Fight: Ragdoll — это игра на ловкость, в которой вам нужно управлять гибкой тряпичной куклой-человечком в напряженных битвах как с врагами, так и с физикой! Освойте искусство использования своего тела для точных и мощных атак. Не забывайте повышать уровень своего оружия и доспехов, используя монеты, которые вы зарабатываете в каждом бою. Сколько врагов вы сможете уничтожить?

Веб-сайт: poki.com

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