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Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

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Stickman Escape — платформер-головоломка, в которой вы управляете двумя друзьями-крупье, пытающимися сбежать из объекта, в котором они заключены. Все, что вам нужно сделать, это управлять синим человечком и собрать синий ключ, а также взять на себя управление красным человеком и схватить красный ключ. Просто, правда? Ну, это сложнее, чем вы думаете. Здесь есть охранники, камеры, дроны, лазеры, чаны с кислотой, в которые можно упасть, и многое другое. Есть и другие заключенные, которых вы можете спасти и разблокировать костюмы. Фактически, вы можете разблокировать множество скинов и аксессуаров, чтобы игра оставалась свежей. Не забудьте посетить «Колесо удачи», чтобы заработать немного денег. Мы знаем, что у вас есть навыки, необходимые для побега. Перейти! Двигаться — WASD или клавиши со стрелками. Взаимодействовать/Использовать — GSПереключить символ — FУменьшить масштаб — ZПауза — ESCStickman Escape был создан PEGASUS. Сыграйте в другую их игру на Poki: Stickman Go! Вы можете играть в Stickman Escape бесплатно на Poki. В Stickman Escape можно играть на своем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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