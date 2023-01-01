Stickman Fighter: Epic Battle — это эпическая игра о крупье, в которой вам предстоит сражаться с бесконечными волнами вражеских крупье. Несмотря на то, что в этой игре простое управление, вы должны правильно рассчитать время, чтобы пройти все уровни и стать окончательным победителем битвы. Выходите на арену и бейте как можно больше стикменов, время от времени используя протянутое к вам оружие. Поскольку это HTML5-игра, вы можете играть в Stickman Fighter: Epic Battle как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве в браузере. Сыграйте в эту игру на Poki бесплатно!Управление:Нажмите влево — стрелка влево / A. Удар вправо – Стрелка вправо / D О создателе: Stickman Fighter: Epic Battle создан компанией Playtouch. Они также являются создателями других игр Stickman Army и Stickman Fighter. Когда вы пройдете все уровни в этой игре, вы также сможете сыграть в продолжение Stickman Fighter: Epic Battle 2 на Poki!

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