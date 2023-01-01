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Super Kill-BOI 9000

Super Kill-BOI 9000

poki.com

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Super Kill-BOI 9000 — это игра на выживание в стиле рогалик, в которой у вас есть милый робот, который питается сердцами убитых вами монстров и становится сильнее благодаря крутым улучшениям. Как крупье, владеющему палкой, вам понадобится вся возможная помощь от вашего робота-компаньона. Ударьте всех зверей палкой и снабдите Kill-BOI 9000 своими сердцами, чтобы он стал сильнее. Выбирайте из большого разнообразия оружия и улучшений для их объединения. Разблокируйте оружие, броню и шляпы, чтобы настроить свое снаряжение! На выбор есть 3 карты и множество улучшений: пушечные ядра, гранаты, черные дыры, дроны, циркулярные пилы и даже обновления синергии для увеличения эффекта одной силы. Вы даже можете сыграть в нее со своим другом, используя кооперативный режим для двух игроков! Не забудьте вернуться в главное меню и нажать на рычаг Kill-BOI в обмен на 100 сердец, чтобы вы могли получить эпическую добычу для своего персонажа. Обязательно поделитесь Super Kill-BOI 9000 со своим другом и попробуйте сыграть в нее вместе! Передвигайтесь — WASD или клавиши со стрелками. Super Kill-BOI 9000 создан PlayWithFurcifer. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Super Kill-BOI 9000 бесплатно на Poki. В Super Kill-BOI 9000 можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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