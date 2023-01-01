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Super Sus

Super Sus

now.gg

Играть онлайн

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в Super Sus - Who Is The Impostor онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Super Sus — это социальный экшен от PIProductions, который не даст вам уснуть всю ночь! Чтобы найти виновных, используйте свою социальную дедукцию и талант обмана и убедите своих товарищей по команде поверить вам! Играйте онлайн вместе с девятью другими реальными людьми, пытаясь разгадать тайну самозванцев. Чтобы приблизиться к выяснению того, кто такие самозванцы, выполняйте следственные задания. Но будьте осторожны: самозванцы входят в состав группы и не остановятся ни перед чем, чтобы «убить» команду!

Веб-сайт: now.gg

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