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Super Fowlst 2

Super Fowlst 2

poki.com

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Super Fowlst 2 — это экшн-игра, основанная на навыках, в которой вы атакуете врагов смахиванием, чтобы спасти мир. Скучаете ли вы по Фаулсту после завершения «Супер Фаулста»? Что ж, Фаулст возвращается в новом приключении, в котором вам предстоит раздавить плохих парней одним ударом. Демоны стали злее, боссы крупнее, и есть только одна курица, которая может их остановить! Вас ждут обширные, процедурно генерируемые этапы, которые нужно победить, огромные боссы, которых нужно победить, а также всевозможные гаджеты и штуковины, с которыми можно взаимодействовать. Обменяйте свое сокровище на крутые силы, такие как яичные бомбы и ракеты, и вы сможете по-настоящему показать этим демонам, кто здесь хозяин! В Super Fowlst 2 есть все: порталы! Пушки! Ножовки! Шикарные штучки! Огонь! Нажмите или коснитесь левой части экрана, чтобы прыгнуть влево, правой стороны, чтобы прыгнуть вправо, проведите пальцем вверх, чтобы использовать предмет, который вы держите. Super Fowlst 2 создан Томасом К. Янгом. Обязательно поиграйте в другие их замечательные игры на Poki: Super Fowlst и Dadish.

Веб-сайт: poki.com

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