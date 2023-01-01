Готовы ли вы к новому отцовскому приключению? Dadish 3 — это платформер, в котором вы — папочка-редис, который отвечает за поиск ваших детей. Подозрительный автобус отвез ваших детей на экскурсию, и ваши отцовские чувства подсказывают вам, что что-то не так, и ваши дети могут превратиться в суп из редиски! Спасите свою маленькую редиску, выплеснувшись через канализацию, потерявшись в пустыне, подружившись с дельфином и оседлав его, а также неохотно воссоединившись со своим бывшим супругом — никем иным, как Момато! Готовы ли вы к самому увлекательному и сложному приключению Dadish? Движение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — пробел.Dadish 3 создан Томасом К. Янгом, разработчиком игр из Новой Зеландии. Играйте в другие игры Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst и Super Fowlst 2.

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