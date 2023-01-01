Dadish — это платформер, в котором вы — папочка-редис, который отвечает за поиск своих детей, пропавших с огорода. Исследуйте захватывающий мир, сразитесь с врагами в стиле фаст-фуда и воссоедините Дадиша с его пропавшими детьми в этом сложном платформерном приключении. Собирайте звезды, открывайте секреты, наслаждайтесь игривым саундтреком, знакомьтесь с незабываемыми персонажами, проходите более 50 захватывающих уровней и многое другое! Готовы ли вы к приключениям в своей жизни? Движение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — пробел.Dadish создан Томасом К. Янгом. Посмотрите другие их игры на Poki: Super Fowlst.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dadish, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.