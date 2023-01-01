Играйте в Betrayal.io — многопользовательскую детективную онлайн-игру для 6–12 игроков! Предайте своих товарищей по команде как предателя или работайте вместе как команда, чтобы победить в качестве членов экипажа! Скоро выйдет на ПК, iOS и Android.

Веб-сайт: betrayal.io

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