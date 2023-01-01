Присоединяйтесь ко мне в Fishington.io — онлайн-игре о рыбалке, где вы можете расслабиться, пообщаться и порыбачить вместе с 24 игроками! Скоро выйдет на ПК, iOS и Android.

Веб-сайт: fishington.io

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