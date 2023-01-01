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12 MiniBattles

12 MiniBattles

poki.com

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12 MiniBattles — это многопользовательская групповая боевая игра, в которой вы сражаетесь со своими друзьями в локальных матчах. Готовы ли вы сразиться с этим? Возьмите с собой друга и посмотрите, кто одержит верх в этой веселой многопользовательской игре с 12 отдельными мини-играми, которые вам предстоит победить. Вам будет предоставлена ​​случайная битва, чтобы увидеть, кто сможет оставаться в напряжении и стать абсолютным чемпионом всех 12 мини-битв! 12 мини-битв были созданы Shared Dreams Studio. Сыграйте в другую их игру на Poki: MiniBattles.

Веб-сайт: poki.com

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