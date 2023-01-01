Duck Life: Battle

Хватай свою утку и вступай в бой! Последняя игра Duck Life уже здесь, и она лучше, чем когда-либо. Отправляйтесь в спортзал, чтобы потренировать свою утку и подготовить ее к бою. Сражайтесь с другими утками на своем пути, чтобы выиграть предметы, которые вам понадобятся для развития в вашем путешествии, чтобы стать лучшим бойцом уток. Мышь - щелкайте, чтобы двигаться, сражаться и тренироваться. Битва за утиную жизнь - новейшая совместная серия Duck Life. с Ducklife-space и оригинальной Duck Life, созданной Wix Games. Еще одна забавная игра от этого создателя — Ant Art Tycoon.

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