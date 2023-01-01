WebCatalog
MiniBattles

MiniBattles

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MiniBattles в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MiniBattles — это многопользовательская игра, в которой вы и ваши друзья можете соревноваться друг с другом в 30 мини-играх. Вам никогда не будет скучно играть в MiniBattles, поскольку каждая игра уникальна и предлагает уникальный игровой процесс. Здесь есть спорт, полеты, бокс, стрельба, боевые игры и многое другое! И самое приятное: во все эти игры можно играть, используя всего одну кнопку. Идите вперед, играйте в мини-битвы со своими друзьями и покажите им, кто победитель! Нажмите соответствующую кнопку в углах экрана или используйте назначенную вам кнопку клавиатуры. Действие (Игрок 1) — Действие C (Игрок 2) — Действие N (Игрок 3) — Действие Q (Игрок 4) — Действие P (Игрок 5) — Действие клавиши со стрелкой влево (Игрок 6) — Действие клавиши со стрелкой вправо MiniBattles создан Shared Dreams Studio. Посмотрите другие их игры «12 MiniBattles» и «MiniMissions» на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MiniBattles, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tower of Babel

Tower of Babel

poki.com

QWOP

QWOP

poki.com

SuperBattle 2

SuperBattle 2

poki.com

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

8 Ball Pool With Buddies

8 Ball Pool With Buddies

poki.com

Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

Totems of Tag

Totems of Tag

poki.com

2 Player City Racing

2 Player City Racing

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

GIRP

GIRP

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности