MiniBattles — это многопользовательская игра, в которой вы и ваши друзья можете соревноваться друг с другом в 30 мини-играх. Вам никогда не будет скучно играть в MiniBattles, поскольку каждая игра уникальна и предлагает уникальный игровой процесс. Здесь есть спорт, полеты, бокс, стрельба, боевые игры и многое другое! И самое приятное: во все эти игры можно играть, используя всего одну кнопку. Идите вперед, играйте в мини-битвы со своими друзьями и покажите им, кто победитель! Нажмите соответствующую кнопку в углах экрана или используйте назначенную вам кнопку клавиатуры. Действие (Игрок 1) — Действие C (Игрок 2) — Действие N (Игрок 3) — Действие Q (Игрок 4) — Действие P (Игрок 5) — Действие клавиши со стрелкой влево (Игрок 6) — Действие клавиши со стрелкой вправо MiniBattles создан Shared Dreams Studio. Посмотрите другие их игры «12 MiniBattles» и «MiniMissions» на Poki!

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