WebCatalog
QWOP

QWOP

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для QWOP в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

QWOP — это игра на ловкость, в которой вы должны управлять движением ног спортсмена, чтобы персонаж двигался вперед, стараясь при этом не упасть. Все это вы должны делать только с помощью клавиш Q, W, O и P! Клавиши Q и W управляют одним бедром бегуна, а клавиши O и P управляют икрами бегуна. Клавиша Q перемещает правое бедро бегуна вперед, а левое – назад, а клавиша W также воздействует на бедра и делает противоположное. Клавиши O и P работают так же, как клавиши Q и W, но с икрами бегуна. На фактическую величину движения сустава влияет сопротивление, возникающее из-за сил гравитации и инерции, воздействующих на него. Единственный человек, с которым вам нужно соревноваться, — это вы сами в QWOP. Хватит ли вам настойчивости, чтобы чувствовать себя победителем? Играйте и делитесь своим счетом с друзьями, пока вы играете. Обязательно проверьте продолжение GIRP QWOP на Poki! Управляйте движением ног спортсмена, чтобы персонаж двигался вперед, стараясь при этом не упасть, используя только клавиши Q, W, O и P. QWOP был создан Беннеттом Фодди. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket и Pole Riders.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QWOP, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Pole Riders

Pole Riders

poki.com

Super Falling Fred

Super Falling Fred

poki.com

Get On Top

Get On Top

poki.com

Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

poki.com

Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

GIRP

GIRP

poki.com

Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

Xmas Catcher

Xmas Catcher

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности