QWOP — это игра на ловкость, в которой вы должны управлять движением ног спортсмена, чтобы персонаж двигался вперед, стараясь при этом не упасть. Все это вы должны делать только с помощью клавиш Q, W, O и P! Клавиши Q и W управляют одним бедром бегуна, а клавиши O и P управляют икрами бегуна. Клавиша Q перемещает правое бедро бегуна вперед, а левое – назад, а клавиша W также воздействует на бедра и делает противоположное. Клавиши O и P работают так же, как клавиши Q и W, но с икрами бегуна. На фактическую величину движения сустава влияет сопротивление, возникающее из-за сил гравитации и инерции, воздействующих на него. Единственный человек, с которым вам нужно соревноваться, — это вы сами в QWOP. Хватит ли вам настойчивости, чтобы чувствовать себя победителем? Играйте и делитесь своим счетом с друзьями, пока вы играете. Обязательно проверьте продолжение GIRP QWOP на Poki! Управляйте движением ног спортсмена, чтобы персонаж двигался вперед, стараясь при этом не упасть, используя только клавиши Q, W, O и P. QWOP был создан Беннеттом Фодди. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket и Pole Riders.

Веб-сайт: poki.com

