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Get On Top

Get On Top

poki.com

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Get on Top — это файтинг для двух игроков, созданный Беннеттом Фодди. Боритесь со своим другом и постарайтесь ударить его головой об пол, чтобы выиграть раунд. Используйте клавиши движения, чтобы прыгать, толкать и тянуть, чтобы оказаться сверху другого бойца. Вы можете переносить свой вес назад, вперед и вверх. Делайте все возможное, чтобы шея и спина касались пола. Первый человек, набравший 11 очков, побеждает в матче. Движение — клавиши WASD. Движение — клавиши со стрелками. Игра «Попасть на вершину» создана Беннеттом Фодди. Это их первая игра на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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