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GIRP

GIRP

poki.com

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GIRP — это игра на ловкость, созданная Беннеттом Фодди. Покажите свои навыки скалолазания, используя алфавит! Нажимайте клавиши клавиатуры, назначенные камням на стене, чтобы изгибаться и подниматься по ее поверхности. Не отпускайте один ключ, не закрепив свое место на стене, взявшись за другую ручку, иначе вы упадете в воду. Как далеко вы можете зайти с помощью GIRP? Поделитесь игрой с друзьями и сравните свои рекорды! Поднимитесь — удерживайте нажатой клавиши клавиатуры, которые вы видите на экране, чтобы ухватиться за соответствующую ручку. GIRP был создан Беннеттом Фодди. Играйте в другие их игры на Poki: Get On Top и Too Many Ninjas.

Веб-сайт: poki.com

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