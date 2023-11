GIRP — это игра на ловкость, созданная Беннеттом Фодди. Покажите свои навыки скалолазания, используя алфавит! Нажимайте клавиши клавиатуры, назначенные камням на стене, чтобы изгибаться и подниматься по ее поверхности. Не отпускайте один ключ, не закрепив свое место на стене, взявшись за другую ручку, иначе вы упадете в воду. Как далеко вы можете зайти с помощью GIRP? Поделитесь игрой с друзьями и сравните свои рекорды! Поднимитесь — удерживайте нажатой клавиши клавиатуры, которые вы видите на экране, чтобы ухватиться за соответствующую ручку. GIRP был создан Беннеттом Фодди. Играйте в другие их игры на Poki: Get On Top и Too Many Ninjas.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GIRP, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.