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ColorBalls 3D

ColorBalls 3D

poki.com

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ColorBalls 3D — это игра на ловкость, в которой вам нужно пройти уровень, не упав в воду и не задев по пути бомбы. Возьмите знаки +, чтобы собрать дополнительный шар, и наберите очки, собрав монету, соответствующую цвету первого шара. Если цвет не совпадает, баллы снимаются. Вы можете просто перемещаться с помощью клавиш со стрелками, и прыжки начнутся автоматически! Сможете ли вы пройти весь курс? ColorBalls 3D был создан Леке Сахаткидже. Это его первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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