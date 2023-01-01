Wall of Doom — это аркадная игра, в которой вам нужно бегать, уклоняться и пробиваться сквозь несущиеся на вас стены! Убедитесь, что вы находитесь в правильном месте, иначе игра окончена. Собирайте монеты по уровням, чтобы стать быстрее и получить больше очков! Как далеко вы сможете пройти, не попав под Стену Судьбы?

Веб-сайт: poki.com

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