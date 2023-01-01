Tail Swing — классная игра, в которой вам придется использовать хвост, чтобы перемещаться по уровням! Есть много отличных уровней, на пути которых есть множество препятствий. Следите за тем, чтобы не попасть в шипы или провалы, и постарайтесь не столкнуться ни с одним из множества препятствий, с которыми вы столкнетесь на своем пути. Качайтесь и подпрыгивайте на своем пути по уровню и обязательно собирайте по пути несколько монет. Помимо прохождения различных уровней, монеты можно использовать для разблокировки некоторых уникальных персонажей-животных. Сможете ли вы пройти все уровни и разблокировать каждого персонажа? Качание — нажмите / пробел. Tail Swing был создан A Small Game. Это независимая студия, базирующаяся в Стокгольме, Швеция. A Small Game — это совместная работа Ричарда и Кристиана, которая началась в 2010 году и они создавали игры для разных платформ. Они хорошо известны благодаря Hanger & Hanger World, но у них есть много других классных игр.

Веб-сайт: poki.com

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