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Level Devil

Level Devil

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Веб-сайт: poki.com

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Level Devil — платформер с нестандартным сюжетом. Цель проста; доберитесь до двери в конце уровня, чтобы победить, но это не так просто, как может показаться... Дыры могут появиться из ниоткуда, шипы могут неожиданно сдвинуться, а потолки могут обрушиться на вас, пока вы проходите через них. множество различных уровней. Один неверный шаг и игра окончена. Вам придется сохранять рассудок, ожидать неожиданностей и самое главное: не злиться. Сможете ли вы пройти через эти адские уровни и победить Level Devil?

Веб-сайт: poki.com

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