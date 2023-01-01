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Climb Fling

Climb Fling

poki.com

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Climb Fling — это игра-головоломка на ловкость, в которой вы пытаетесь достичь вершины трассы для скалолазания, подбрасывая вверх персонажа в тряпичной кукле. Персонаж автоматически будет хвататься за зацепки, которые сможет найти, чтобы не упасть с трассы. Удастся ли вам достичь последнего уровня? Climb Fling создан Korigame. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Climb Fling бесплатно на Poki. В Climb Fling можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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