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Icycle

Icycle

poki.com

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Icycle — это игра на ловкость, в которой вы выступаете в роли голого велосипедиста в смертельном постапокалиптическом мире. Без друзей, без врагов и без кого-либо, кого можно любить, окунитесь в настоящий холодный суровый мир, где опасность — ваше единственное волнение. Прокатитесь на велосипеде по планете, застывшей во времени, маневрируйте на вершинах ледяных склонов, избегайте опасных сосулек, лопайте все пузыри и постарайтесь насладиться этим великолепным пейзажем только для себя. А поскольку рядом нет никого, кто мог бы вас осудить, вы можете носить столько нелепых нарядов, сколько захотите. Сможете ли вы дойти до конца трассы замерзшего океана, чтобы выиграть эту игру? Поездка — A/D или стрелки влево/вправо. Прыжок — W или стрелка вверх. Велосипед был создан компанией Damp Gnat Games. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Icycle бесплатно на Poki. В Icycle пока можно играть только на вашем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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