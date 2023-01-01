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TileFall.io

TileFall.io

tilefall.io

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Прыгайте с плитки на плитку и избегайте падения насмерть, постоянно сталкиваясь с другими игроками в TileFall.io. В этом платформере, вдохновленном другой популярной игрой для вечеринок, плитки исчезают из-под ног, как только вы на них наступаете. Поклонники Among Us играют вместе по сети, чтобы по-новому взглянуть на свою любимую игру. Бегайте и прыгайте как можно быстрее, чтобы оставаться на уровне как можно дольше, прежде чем упасть на нижний этаж. Сможете ли вы стать одним из немногих игроков, которым удастся сохранить хладнокровие и оставаться на вершине до конца раунда?

Веб-сайт: tilefall.io

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